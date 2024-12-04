Прокуратура ХМАО проверит мэрию после публикации URA.RU об аварии на теплосетях

После публикации URA.RU прокуратура ХМАО начала проверку администрации Урая, где два десятка домов и два детских сада в третьем микрорайоне остались без отопления после аварии на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ресурсоснабжающей и управляющих организаций. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщается на сайте прокуратуры.
Надзорное ведомство контролирует возобновление подачи тепла в жилые дома. Ранее агентство писало, что в Урае без отопления остался жилой микрорайон.
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