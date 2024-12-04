04 декабря 2024

Прокуратура ХМАО проверит мэрию после публикации URA.RU об аварии на теплосетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура начала проверку мэрии Урая после аварии на теплосетях
Прокуратура начала проверку мэрии Урая после аварии на теплосетях Фото:

После публикации URA.RU прокуратура ХМАО начала проверку администрации Урая, где два десятка домов и два детских сада в третьем микрорайоне остались без отопления после аварии на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ресурсоснабжающей и управляющих организаций. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщается на сайте прокуратуры.

Надзорное ведомство контролирует возобновление подачи тепла в жилые дома. Ранее агентство писало, что в Урае без отопления остался жилой микрорайон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После публикации URA.RU прокуратура ХМАО начала проверку администрации Урая, где два десятка домов и два детских сада в третьем микрорайоне остались без отопления после аварии на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ресурсоснабжающей и управляющих организаций. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщается на сайте прокуратуры. Надзорное ведомство контролирует возобновление подачи тепла в жилые дома. Ранее агентство писало, что в Урае без отопления остался жилой микрорайон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...