04 декабря 2024

В городе ХМАО жилой микрорайон остался без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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22 дома и два детских сада в Урае остались без отопления
22 дома и два детских сада в Урае остались без отопления Фото:

В Урае (ХМАО) 22 многоквартирных дома и два детских сада остались без отопления после инцидента на сетях теплоснабжения. Об этом сообщила городская администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Жителям домов, попавших под отключение, рекомендуем беречь тепло, воздержаться от проветривания помещений до возобновления подачи теплоносителя. Не перегружайте электрическую сеть нагревательными приборами — это может привести к пожару», — сообщает администрация. Без отопления остались 22 дома в третьем микрорайоне и детские сады «Лукоморье» и «Рябинушка».

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута пожаловались на условия тренировок в фитнес-центре. По их словам, в здании ледяной пол и протекает потолок.

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В Урае (ХМАО) 22 многоквартирных дома и два детских сада остались без отопления после инцидента на сетях теплоснабжения. Об этом сообщила городская администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Жителям домов, попавших под отключение, рекомендуем беречь тепло, воздержаться от проветривания помещений до возобновления подачи теплоносителя. Не перегружайте электрическую сеть нагревательными приборами — это может привести к пожару», — сообщает администрация. Без отопления остались 22 дома в третьем микрорайоне и детские сады «Лукоморье» и «Рябинушка». Ранее URA.RU писало, что жители Сургута пожаловались на условия тренировок в фитнес-центре. По их словам, в здании ледяной пол и протекает потолок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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