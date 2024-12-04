В городе ХМАО жилой микрорайон остался без отопления

В Урае (ХМАО) 22 многоквартирных дома и два детских сада остались без отопления после инцидента на сетях теплоснабжения. Об этом сообщила городская администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Жителям домов, попавших под отключение, рекомендуем беречь тепло, воздержаться от проветривания помещений до возобновления подачи теплоносителя. Не перегружайте электрическую сеть нагревательными приборами — это может привести к пожару», — сообщает администрация. Без отопления остались 22 дома в третьем микрорайоне и детские сады «Лукоморье» и «Рябинушка».
Ранее URA.RU писало, что жители Сургута пожаловались на условия тренировок в фитнес-центре. По их словам, в здании ледяной пол и протекает потолок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!