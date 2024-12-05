В Магнитогорске ответили на жалобу об отсутствии педиатра после закрытия моста

В Магнитогорске сохранят работу поликлиники на период закрытия Северного моста

В поселке Магнитогорска оставят педиатра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Железнодорожников в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, потребовали оставить в своей поликлинике детского врача на период ремонта моста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, никаких изменений в оказании медпомощи не планируется.

«В Магнитогорске на 12 участке принимает один детский терапевт на весь поселок Железнодорожников. Нам сказали, что после закрытия моста нам несколько месяцев придется ездить в город. Оставьте нам педиатра», — просит местная жительница Анастасия в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, на период ремонта моста никаких изменений по оказанию медицинской помощи не запланировано. Педиатр останется в поликлинике, информация жительницы поселка не соответствует действительности.

«На время закрытия Северного моста ничего в работе поликлиники не изменится. Медицинская помощь детскому населению, проживающему на территории 12 участка, оказывалась и будет оказываться в полном объеме, без изменений в маршрутизации пациентов. Информация в обращении не соответствует действительности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Северный мост в Магнитогорске будет закрыт на ремонт с 8 января по 1 ноября 2025 года. Работы начались еще летом, но без перекрытия или ограничения движения.