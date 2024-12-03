Главный мост Магнитогорска закроют на год

Северный мост через реку Урал в городе Магнитогорске Челябинской области закроют для движения транспорта с 8 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«С 8 января по 1 ноября 2025 года будет прекращено движение транспортных средств на участке по мосту „Северный переход“ через реку Урал. Ремонтные работы начались еще летом текущего года, но проходили без перекрытия или ограничения движения», — сообщила пресс-служба администрации Магнитогорска на официальном сайте.
В январе стартует основной этап ремонта, которые требует ввести ограничение для движения транспорта. Уже разработаны альтернативные маршруты для общественного транспорта, проведен ремонт трамвайных путей и расширение улицы Кирова.
На обновление Северного моста в Магнитогорске власти готовы были потратить около 606 миллионов рублей, сообщал ранее telegram-канал «Стальной Магнитогорск». На объекте планируется заменить асфальт, освещение, ограждения, трамвайные пути и тротуары. Контрактом предусмотрена и замена балок пролетных строений моста.
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