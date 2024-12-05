Лавров объявил о бесполезности ОБСЕ на заседании этой организации

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о роли ОБСЕ, подчеркнув их неэффективность на текущем этапе. Об этом он сообщил на заседании СМИД организации.
«Сфер, где ОБСЕ могла быть хотя бы как-то полезна в рамках своих задач, не осталось», — заявил Лавров, его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что институты ОБСЕ сохраняют «гробовое молчание», глядя на действия киевского режима.
Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова выразила свое недовольство по поводу действий ОБСЕ, охарактеризовав организацию как лишенную принципов. Это заявление было сделано после того, как ей аннулировали мальтийскую визу. Она также напомнила о прошлогоднем инциденте, когда власти Болгарии запретили ей использовать воздушное пространство страны для перелета в составе российской делегации на встречу Совета министров иностранных дел ОБСЕ, проходившую в Македонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.