В новом году без мандатов останутся более 3000 челябинских депутатов

05 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В наступающем году сложат полномочия тысячи депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2025 году в результате муниципальной реформы в Челябинской области сдадут мандаты более 3000 депутатов городских и сельских советов. В муниципальные округа будут преобразованы 23 района. «В каждом из 23 муниципальных районов — от пяти до 16 городских, поселковых или сельских советов. В свою очередь каждом из них от семи до 15 депутатов. Все эти советы будут ликвидированы», — таковы планы муниципальной реформы. В 2021 году в регионе насчитывалось 27 районов Фото: © URA.RU Таким образом, число депутатов городских и сельских советов, которые прекратят свою деятельность, составит около 2500. Кроме того, сложат полномочия депутаты 23 районных собраний. Учитывая, что в среднем их от 15 до 25 человек, общее число сдавших мандаты районных депутатов превысит 500. «Так, только в Троицком районе 14 муниципалитетов. В 12 из них по 10 депутатов, в двух — по семь. Итого — 134. Плюс 16 депутатов районного собрания. Вместе — 150», — подсчитал корреспондент URA.RU. При этом Троицкий район — не самый богатый на муниципалитеты. В Красноармейском районе их 15, в Сосновском — 16. С преобразованием в округа в следующем году отпадет необходимость в выборах во все эти сельские и поселковые советы. Выборы пройдут только в собрания депутатов муниципальных округов. Это позволит сэкономить немалые средства для бюджетов как окружного, так и областного уровней. К концу 2024 года четыре района стали муниципальными округами Фото: © URA.RU Кроме того, мандаты в 2024 году сложили 170 депутатов семи райсобраний Челябинска. Внутригородское деление Челябинска было ликвидировано, его районы лишились статуса муниципальных образований, а райсобрания были ликвидированы. В 2025 году округами станут все районы области, а сельских муниципалитетов не останется Фото: © URA.RU В 2025 году 23 района будут преобразованы в муниципальные округа. Ранее эту процедуру прошли четыре муниципальных образования. В 2022 году в округ был преобразован Коркинский район, в 2024-м — Нязепетровский, Саткинский и Пластовский районы. Там были заново избраны собрания депутатов округов и главы, а городские и сельские советы были ликвидированы. Главы городских и сельских поселений перешли на работу в администрации округов. Аналогичные процессы стартовали и в остальных районах области. Преобразование 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер анонсировал на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году в результате муниципальной реформы в Челябинской области сдадут мандаты более 3000 депутатов городских и сельских советов. В муниципальные округа будут преобразованы 23 района. «В каждом из 23 муниципальных районов — от пяти до 16 городских, поселковых или сельских советов. В свою очередь каждом из них от семи до 15 депутатов. Все эти советы будут ликвидированы», — таковы планы муниципальной реформы. Таким образом, число депутатов городских и сельских советов, которые прекратят свою деятельность, составит около 2500. Кроме того, сложат полномочия депутаты 23 районных собраний. Учитывая, что в среднем их от 15 до 25 человек, общее число сдавших мандаты районных депутатов превысит 500. «Так, только в Троицком районе 14 муниципалитетов. В 12 из них по 10 депутатов, в двух — по семь. Итого — 134. Плюс 16 депутатов районного собрания. Вместе — 150», — подсчитал корреспондент URA.RU. При этом Троицкий район — не самый богатый на муниципалитеты. В Красноармейском районе их 15, в Сосновском — 16. С преобразованием в округа в следующем году отпадет необходимость в выборах во все эти сельские и поселковые советы. Выборы пройдут только в собрания депутатов муниципальных округов. Это позволит сэкономить немалые средства для бюджетов как окружного, так и областного уровней. Кроме того, мандаты в 2024 году сложили 170 депутатов семи райсобраний Челябинска. Внутригородское деление Челябинска было ликвидировано, его районы лишились статуса муниципальных образований, а райсобрания были ликвидированы. В 2025 году 23 района будут преобразованы в муниципальные округа. Ранее эту процедуру прошли четыре муниципальных образования. В 2022 году в округ был преобразован Коркинский район, в 2024-м — Нязепетровский, Саткинский и Пластовский районы. Там были заново избраны собрания депутатов округов и главы, а городские и сельские советы были ликвидированы. Главы городских и сельских поселений перешли на работу в администрации округов. Аналогичные процессы стартовали и в остальных районах области. Преобразование 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер анонсировал на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября.