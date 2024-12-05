В общежитии челябинского вуза толпа парней запинала охранника. Видео

05 декабря 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

На охранника напали толпой Фото: Илья Московец © URA.RU В общежитии Южно-Уральского государственного аграрного университета в Челябинске по улице Энгельса, 83 толпа молодежи избила охранника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. «По публикации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей со ссылкой на подписчика, избитому мужчине 40 лет. В полицию, предварительно, он обращаться не стал. По словам жителей общежития, охранники там постоянно меняются. Причем некоторые из них любят выпить. Не исключено, что конфликт с молодежью произошел на фоне опьянения. URA.RU пыталось связаться с общежитием вуза. Их телефон оказался недоступен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В общежитии Южно-Уральского государственного аграрного университета в Челябинске по улице Энгельса, 83 толпа молодежи избила охранника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. «По публикации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей со ссылкой на подписчика, избитому мужчине 40 лет. В полицию, предварительно, он обращаться не стал. По словам жителей общежития, охранники там постоянно меняются. Причем некоторые из них любят выпить. Не исключено, что конфликт с молодежью произошел на фоне опьянения. URA.RU пыталось связаться с общежитием вуза. Их телефон оказался недоступен.