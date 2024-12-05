В общежитии челябинского вуза толпа парней запинала охранника. Видео

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Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург, памятник ельцину, безопасность, ельцин центр, охранник, охрана
На охранника напали толпой Фото:

В общежитии Южно-Уральского государственного аграрного университета в Челябинске по улице Энгельса, 83 толпа молодежи избила охранника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По публикации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей со ссылкой на подписчика, избитому мужчине 40 лет. В полицию, предварительно, он обращаться не стал.

По словам жителей общежития, охранники там постоянно меняются. Причем некоторые из них любят выпить. Не исключено, что конфликт с молодежью произошел на фоне опьянения.

URA.RU пыталось связаться с общежитием вуза. Их телефон оказался недоступен.

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В общежитии Южно-Уральского государственного аграрного университета в Челябинске по улице Энгельса, 83 толпа молодежи избила охранника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. «По публикации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей со ссылкой на подписчика, избитому мужчине 40 лет. В полицию, предварительно, он обращаться не стал. По словам жителей общежития, охранники там постоянно меняются. Причем некоторые из них любят выпить. Не исключено, что конфликт с молодежью произошел на фоне опьянения. URA.RU пыталось связаться с общежитием вуза. Их телефон оказался недоступен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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