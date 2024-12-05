В общежитии Южно-Уральского государственного аграрного университета в Челябинске по улице Энгельса, 83 толпа молодежи избила охранника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.
«По публикации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей со ссылкой на подписчика, избитому мужчине 40 лет. В полицию, предварительно, он обращаться не стал.
По словам жителей общежития, охранники там постоянно меняются. Причем некоторые из них любят выпить. Не исключено, что конфликт с молодежью произошел на фоне опьянения.
URA.RU пыталось связаться с общежитием вуза. Их телефон оказался недоступен.
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