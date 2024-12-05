Путин утвердил проект договора России и Беларуси о гарантиях безопасности

05 декабря 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин утвердил договор безопасности с Беларусью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин утвердил договор между РФ и республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение размещен на официальном сайте правовых актов. «Принять предложение МИД РФ о подписании договора о гарантиях безопасности [с Беларусью]», — следует из документа, опубликованного на сайте . В документе также прописано, чтобы документ был подписан на высшем уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин утвердил договор между РФ и республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение размещен на официальном сайте правовых актов. «Принять предложение МИД РФ о подписании договора о гарантиях безопасности [с Беларусью]», — следует из документа, опубликованного на сайте. В документе также прописано, чтобы документ был подписан на высшем уровне.