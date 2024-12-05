Путин утвердил проект договора России и Беларуси о гарантиях безопасности

Владимир Путин утвердил договор безопасности с Беларусью
Российский президент Владимир Путин утвердил договор между РФ и республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение размещен на официальном сайте правовых актов.
«Принять предложение МИД РФ о подписании договора о гарантиях безопасности [с Беларусью]», — следует из документа, опубликованного на
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