Путин утвердил проект договора России и Беларуси о гарантиях безопасности

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин утвердил договор безопасности с Беларусью Фото:

Российский президент Владимир Путин утвердил договор между РФ и республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение размещен на официальном сайте правовых актов.

«Принять предложение МИД РФ о подписании договора о гарантиях безопасности [с Беларусью]», — следует из документа, опубликованного на сайте. В документе также прописано, чтобы документ был подписан на высшем уровне.

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Российский президент Владимир Путин утвердил договор между РФ и республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение размещен на официальном сайте правовых актов. «Принять предложение МИД РФ о подписании договора о гарантиях безопасности [с Беларусью]», — следует из документа, опубликованного на сайте. В документе также прописано, чтобы документ был подписан на высшем уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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