В России ответили на попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Депутат ГД Колесник призвал ответить ВСУ за удар по месту запуска «Орешника»
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В России отреагировали на попытку атаковать место запуска «Орешника» Фото:

В России заявили о необходимости нанести ответный удар за попытку атаковать место запуска ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«„Орешник“ должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго», — сообщил Колесник. Его слова передает «Лента.Ру».

Напомним, что ранее украинский БПЛА попытался атаковать российский полигон Капустин Яр в Астраханской области. Именно с этого места было запущено новейшее вооружение РФ «Орешник» в направлении Депропетровска. Тогда системы ПВО успешно сбили вражеский дрон.

Колесник считает, что таким образом ВСУ хотели показать свою силу. Однако их попытка провалилась. По его словам, было очевидно, что рано или поздно украинские силы попытаются атаковать место запуска новейшего оружия РФ.

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В России заявили о необходимости нанести ответный удар за попытку атаковать место запуска ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «„Орешник“ должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго», — сообщил Колесник. Его слова передает «Лента.Ру». Напомним, что ранее украинский БПЛА попытался атаковать российский полигон Капустин Яр в Астраханской области. Именно с этого места было запущено новейшее вооружение РФ «Орешник» в направлении Депропетровска. Тогда системы ПВО успешно сбили вражеский дрон. Колесник считает, что таким образом ВСУ хотели показать свою силу. Однако их попытка провалилась. По его словам, было очевидно, что рано или поздно украинские силы попытаются атаковать место запуска новейшего оружия РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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