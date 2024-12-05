Путин сообщил, что дороги в России стали лучше

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Улучшение дорог идет с опережением графика, сказал Владимир Путин
Улучшение дорог идет с опережением графика, сказал Владимир Путин Фото:

Российские дороги за последние годы стали лучше. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«За последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше», — уверен Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, планы по приведению российских дорог в нормативное состояние идут с опережением графика. 

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Российские дороги за последние годы стали лучше. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «За последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше», — уверен Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, планы по приведению российских дорог в нормативное состояние идут с опережением графика. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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