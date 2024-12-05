Путин сообщил, что дороги в России стали лучше

Улучшение дорог идет с опережением графика, сказал Владимир Путин
Российские дороги за последние годы стали лучше. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«За последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше», — уверен Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, планы по приведению российских дорог в нормативное состояние идут с опережением графика.
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