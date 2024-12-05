Путин анонсировал появление 150 школ в России до конца года

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В России появится дополнительно 150 школ, объявил Путин
В России появится дополнительно 150 школ, объявил Путин Фото:

До конца 2024 года в России построят 150 школ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Почти 1400 школ построили в России с 2019 года, там учатся почти 850 тысяч детей. До конца года в строй введут еще 150 школ более чем на 100 тысяч учебных мест», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24»

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До конца 2024 года в России построят 150 школ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Почти 1400 школ построили в России с 2019 года, там учатся почти 850 тысяч детей. До конца года в строй введут еще 150 школ более чем на 100 тысяч учебных мест», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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