Путин анонсировал появление 150 школ в России до конца года

В России появится дополнительно 150 школ, объявил Путин
До конца 2024 года в России построят 150 школ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Почти 1400 школ построили в России с 2019 года, там учатся почти 850 тысяч детей. До конца года в строй введут еще 150 школ более чем на 100 тысяч учебных мест», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24»
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