Путин назвал отстающие сферы в России

Самыми отстающими сферами стали уровень медпомощи и доступности жилья. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на опросы россиян.
«Опросы граждан показывают среди отстающих сфер уровень медпомощи и доступности жилья», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Самыми успешными россияне называют сферы дошкольного образования, создание условий для самореализации и ремонт дорог. По словам Путина, мнение россиян имеет ключевое значение при работе правительства по нацпроектам.
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