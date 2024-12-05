Путин назвал отстающие сферы в России

Путин: уровень медпомощи и доступности жилья — отстающие сферы в России
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Россияне недовольны уровнем медпомощи и доступности жилья, сказал Путин
Россияне недовольны уровнем медпомощи и доступности жилья, сказал Путин Фото:

Самыми отстающими сферами стали уровень медпомощи и доступности жилья. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на опросы россиян.

«Опросы граждан показывают среди отстающих сфер уровень медпомощи и доступности жилья», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Самыми успешными россияне называют сферы дошкольного образования, создание условий для самореализации и ремонт дорог. По словам Путина, мнение россиян имеет ключевое значение при работе правительства по нацпроектам. 

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Самыми отстающими сферами стали уровень медпомощи и доступности жилья. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на опросы россиян. «Опросы граждан показывают среди отстающих сфер уровень медпомощи и доступности жилья», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Самыми успешными россияне называют сферы дошкольного образования, создание условий для самореализации и ремонт дорог. По словам Путина, мнение россиян имеет ключевое значение при работе правительства по нацпроектам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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