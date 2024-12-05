Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с руководителем компании «Брусника» Алексеем Круковским и обсудил с ним новые проекты комплексной застройки в регионе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Встретились с руководителем Алексеем Круковским. Компания завершила реализацию крупного проекта комплексной застройки и планирует реализовать еще несколько комплексных проектов в Кургане, которые в лучшую сторону изменят облик города, сделают его более современным», — написал Шумков.
Глава региона отметил, что компания в ближайшее время начнет реализацию проекта в центре Кургана. Также идет проработка проектов в других частях города. В частности, федеральный девелопер займется строительством жилых комплексов на месте бывшего кинотеатра «Звездный» и в районе набережной в районе улиц Климова — Комсомольская. На последней территории компания занимается подготовкой территории: проведена расчистка от мусора и идет расселение жильцов из аварийного жилья.
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