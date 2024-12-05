Директора школ Екатеринбурга бьют тревогу из-за ЧОПов, мэрия присоединилась: нужны десятки миллионов

Власти Екатеринбурга попросят дополнительные деньги на охрану школ и детсадов

05 декабря 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Школы и детские сады в 2025 году могут оказаться без охраны, считает депутат-лоббист Фото: Илья Московец © URA.RU Охрана детских садов и школ в Екатеринбурге оказалась под угрозой: заложенных в бюджете города на 2025 год средств не хватит на рыночное партнерство с ЧОПами. Об этом на заседании комиссии по бюджету заявила депутат Татьяна Вяткина, выступающая от сообщества директоров школ (сама возглавляет школу №168). Мэрия ее позицию поддержала. Как рассказала начальница городского департамента образования Инна Гумбатова, в 2024 году школы платили охранным предприятиям 96-97 рублей в час, при поддержке из местного бюджета в 2025-м сумма увеличится до 119 рублей в час. Этих денег недостаточно, власти готовят обращение в региональное правительство с просьбой включить город в госпрограмму по безопасности. Речь идет о десятках миллионов рублей. «Вчера созванивалась [со школами], большинство конкурсов выиграли охранные предприятия не из нашего региона, а из других — например, из Башкирии. Эти 119 рублей за час работы в образовательных учреждениях не впишутся в ту стоимость, которую выставляют [ЧОПы], даже с учетом того, что мы будем доплачивать. Вопрос очень острый. Будем его 10 декабря ставить на заседание гордумы», — цитирует Вяткину корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охрана детских садов и школ в Екатеринбурге оказалась под угрозой: заложенных в бюджете города на 2025 год средств не хватит на рыночное партнерство с ЧОПами. Об этом на заседании комиссии по бюджету заявила депутат Татьяна Вяткина, выступающая от сообщества директоров школ (сама возглавляет школу №168). Мэрия ее позицию поддержала. Как рассказала начальница городского департамента образования Инна Гумбатова, в 2024 году школы платили охранным предприятиям 96-97 рублей в час, при поддержке из местного бюджета в 2025-м сумма увеличится до 119 рублей в час. Этих денег недостаточно, власти готовят обращение в региональное правительство с просьбой включить город в госпрограмму по безопасности. Речь идет о десятках миллионов рублей. «Вчера созванивалась [со школами], большинство конкурсов выиграли охранные предприятия не из нашего региона, а из других — например, из Башкирии. Эти 119 рублей за час работы в образовательных учреждениях не впишутся в ту стоимость, которую выставляют [ЧОПы], даже с учетом того, что мы будем доплачивать. Вопрос очень острый. Будем его 10 декабря ставить на заседание гордумы», — цитирует Вяткину корреспондент URA.RU.