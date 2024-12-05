Путин поставил властям России «очень сложную задачу» на 2025 год

Путин: в 2025 году нужно создать условия для перелома демографической ситуации
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Переломить демографическую ситуацию - сложная задача, сказал Путин
Переломить демографическую ситуацию - сложная задача, сказал Путин Фото:

В следующем году власти России должны создать условия для улучшения демографической ситуации. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что это будет очень сложно. 

«В следующем году нужно создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача. Даже не все может зависеть от нас. Но мы должны сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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В следующем году власти России должны создать условия для улучшения демографической ситуации. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что это будет очень сложно.  «В следующем году нужно создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача. Даже не все может зависеть от нас. Но мы должны сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости», — сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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