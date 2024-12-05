В Челябинске вновь подорожали квартиры в новостройках. Инфографика

В Челябинске низкий спрос не остановил рост цен на новое жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые квартиры за пару недель подорожали до 167 500 рублей за «квадрат»
Новые квартиры за пару недель подорожали до 167 500 рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске за две недели с 7 по 21 ноября цены на квартиры в новостройках выросли на 15% до 167 500 рублей. Минимальная стоимость новых квартир составила 2 миллиона 440 тысяч рублей за объект. Об этом 5 декабря сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске минимальная стоимость квартир в новостройках составляет 2 миллиона 440 тысяч рублей, а максимальная — 14 миллионов рублей за объект. Стоимость квадратного метра в новых квартирах при этом составляет 167 500 рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. 

В то же время цены на вторичное жилье за вышеуказанный период снизились. Стоимость «квадрата» на вторичном рынке на данный момент составляет 100 800 рублей. Многие собственники квартир при продаже жилья на вторичном рынке предлагают дисконт в размере 8-10%.

В Челябинске стоимость новых квартир выросла на 15% за две недели
В Челябинске стоимость новых квартир выросла на 15% за две недели
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В Челябинске за две недели с 7 по 21 ноября цены на квартиры в новостройках выросли на 15% до 167 500 рублей. Минимальная стоимость новых квартир составила 2 миллиона 440 тысяч рублей за объект. Об этом 5 декабря сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске минимальная стоимость квартир в новостройках составляет 2 миллиона 440 тысяч рублей, а максимальная — 14 миллионов рублей за объект. Стоимость квадратного метра в новых квартирах при этом составляет 167 500 рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.  В то же время цены на вторичное жилье за вышеуказанный период снизились. Стоимость «квадрата» на вторичном рынке на данный момент составляет 100 800 рублей. Многие собственники квартир при продаже жилья на вторичном рынке предлагают дисконт в размере 8-10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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