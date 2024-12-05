Подростков, надругавшихся над мальчиком в школе в Реже, отстранили от уроков

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С пострадавшим мальчиком работают психологи (архивное фото) Фото:

Двух подростков, которые надругались над пятиклассником в одной из школ в Реже (Свердловская область), отстранили от уроков. Пострадавшему мальчику же оказывается психологическая помощь, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Учеников, которые подозреваются в преступлении, отстранили от занятий. Они учатся дома, по индивидуальному плану. Потерпевшему мальчику оказывается необходимая психологическая помощь», — поделился собеседник. Сейчас в школе проводится проверка, как там организован воспитательный процесс.

Инцидент произошел 26 ноября. По неподтвержденным данным, двое девятиклассников отвели пятиклассника в туалет и надругались над ним. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздерживаются.

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Двух подростков, которые надругались над пятиклассником в одной из школ в Реже (Свердловская область), отстранили от уроков. Пострадавшему мальчику же оказывается психологическая помощь, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Учеников, которые подозреваются в преступлении, отстранили от занятий. Они учатся дома, по индивидуальному плану. Потерпевшему мальчику оказывается необходимая психологическая помощь», — поделился собеседник. Сейчас в школе проводится проверка, как там организован воспитательный процесс. Инцидент произошел 26 ноября. По неподтвержденным данным, двое девятиклассников отвели пятиклассника в туалет и надругались над ним. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздерживаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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