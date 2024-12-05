Подростков, надругавшихся над мальчиком в школе в Реже, отстранили от уроков

Двух подростков, которые надругались над пятиклассником в одной из школ в Реже (Свердловская область), отстранили от уроков. Пострадавшему мальчику же оказывается психологическая помощь, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Учеников, которые подозреваются в преступлении, отстранили от занятий. Они учатся дома, по индивидуальному плану. Потерпевшему мальчику оказывается необходимая психологическая помощь», — поделился собеседник. Сейчас в школе проводится проверка, как там организован воспитательный процесс.
Инцидент произошел 26 ноября. По неподтвержденным данным, двое девятиклассников отвели пятиклассника в туалет и надругались над ним. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздерживаются.
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