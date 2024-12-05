Экс-главврач Трапезников рассказал URA.RU каково управлять крупнейшим муниципалитетом Ямала

Экс-главврач крупнейшей больницы Ямала — Новоуренгойской ЦГБ — Кирилл Трапезников более ста дней руководит Пуровским районом ЯНАО. Мэр рассказал URA.RU, что одним из решений, принятых администрацией под его началом, стало усиление работы с управляющими компаниями, к которым есть вопросы у местных жителей.
«Изучаю свод заявок, понимаю где надо усилиться. Как одно из решений — мы будем дважды в месяц проводить совещания с управляющими компаниями и разбором ситуаций, исходя из аналитики обращений жителей всех населенных пунктов района», — рассказал Кирилл Трапезников.
Глава муниципалитета признался, что получает удовольствие от работы. По словам Кирилла Трапезникова, есть вопросы, решить которые ему удается сразу, но где-то мэр получает критику.
«Моими предшественниками заложен прочный фундамент. И я сразу поставил себе задачу — стать достойным преемником предыдущего руководителя муниципалитета Антона Колодина. Пуровчане — жители строгие, если что не так, сразу обозначат и обратят внимание», — говорит Кирилл Трапезников.
Говоря о достижениях властей муниципалитета под его руководством, Кирилл Трапезников упоминает открытие старшей школы, решение об открытии в Тарко-Сале (административный центр Пуровского района) общественной бани, поддержку участников СВО, подготовку к открытию новой котельной, которая даст дополнительную возможность для строительства жилых домов. Мэр подчеркивает необходимость в Тарко-Сале канализационно-очистных сооружений и важность повышения качества водоснабжения. Приоритетом на ближайшее время Трапезников называет комплексное развитие всех населенных пунктов Пуровского района.
«В целом стараемся. Сейчас зима, обращаю внимание на качество уборки снега. Знаю, что могут лучше. Ежедневно обращаю внимание дорожников. Прошу жителей сообщать адреса. Готовимся к Новому году. Тарко-Сале всегда удивлял новогодним убранством, в этом году также стараемся для жителей и гостей города. Всего не перечислить», — рассказал Кирилл Трапезников.
Кирилл Трапезников был назначен врио главы Пуровского района ЯНАО в конце июня — через месяц он официально вступил в должность. Ранее он возглавлял ЦГБ Нового Уренгоя, куда перешел с поста первого замглавы окружного депздрава.
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