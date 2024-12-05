Танкист из зоны СВО пожаловался Кухаруку на отсутствие положенных выплат

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Кухарук дал поручение до конца недели решить вопрос с выплатами бойцу СВО
Кухарук дал поручение до конца недели решить вопрос с выплатами бойцу СВО Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал помочь танкисту, участнику СВО, который не смог вовремя получить положенную выплату при заключении контракта о прохождении воинской службы в 2,2 миллиона рублей. Соответствующее поручение глава региона дал во время прямой линии с жителями региона.

«До конца этой недели нужно отработать, все средства, которые причитаются, должны поступить. Берем на контроль», — сказал Кухарук.

Губернатор Югры проводит первую «прямую линию» с жителями ХМАО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал помочь танкисту, участнику СВО, который не смог вовремя получить положенную выплату при заключении контракта о прохождении воинской службы в 2,2 миллиона рублей. Соответствующее поручение глава региона дал во время прямой линии с жителями региона. «До конца этой недели нужно отработать, все средства, которые причитаются, должны поступить. Берем на контроль», — сказал Кухарук. Губернатор Югры проводит первую «прямую линию» с жителями ХМАО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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