Танкист из зоны СВО пожаловался Кухаруку на отсутствие положенных выплат

Кухарук дал поручение до конца недели решить вопрос с выплатами бойцу СВО
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал помочь танкисту, участнику СВО, который не смог вовремя получить положенную выплату при заключении контракта о прохождении воинской службы в 2,2 миллиона рублей. Соответствующее поручение глава региона дал во время прямой линии с жителями региона.
«До конца этой недели нужно отработать, все средства, которые причитаются, должны поступить. Берем на контроль», — сказал Кухарук.
Губернатор Югры проводит первую «прямую линию» с жителями ХМАО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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