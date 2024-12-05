Минтруд: проблема кадрового дефицита не будет решаться за счет миграции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигрантов не будут подключать к решению проблемы кадрового дефицита
Мигрантов не будут подключать к решению проблемы кадрового дефицита Фото:

Проблему кадрового дефицита в России будут решать за счет внутренних ресурсов, мигрантов подключать не планируется. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«В первую очередь цель — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы Российской Федерации», — сказал Котяков в эфире «России 1». По его словам, кадровый дефицит можно решить быстрым трудоустройством выпускников и переобучением россиян.

О кадровом дефиците ранее сообщали в Госдуме. По словам спикера Вячеслава Володина, не хватает рабочих на заводах. Кроме того, дефицит кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса приближается к 400 тысячам человек, говорил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проблему кадрового дефицита в России будут решать за счет внутренних ресурсов, мигрантов подключать не планируется. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. «В первую очередь цель — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы Российской Федерации», — сказал Котяков в эфире «России 1». По его словам, кадровый дефицит можно решить быстрым трудоустройством выпускников и переобучением россиян. О кадровом дефиците ранее сообщали в Госдуме. По словам спикера Вячеслава Володина, не хватает рабочих на заводах. Кроме того, дефицит кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса приближается к 400 тысячам человек, говорил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...