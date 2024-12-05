Минтруд: проблема кадрового дефицита не будет решаться за счет миграции

Проблему кадрового дефицита в России будут решать за счет внутренних ресурсов, мигрантов подключать не планируется. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
«В первую очередь цель — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы Российской Федерации», — сказал Котяков в эфире «России 1». По его словам, кадровый дефицит можно решить быстрым трудоустройством выпускников и переобучением россиян.
О кадровом дефиците ранее сообщали в Госдуме. По словам спикера Вячеслава Володина, не хватает рабочих на заводах. Кроме того, дефицит кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса приближается к 400 тысячам человек, говорил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
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