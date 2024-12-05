В Ханты-Мансийске построят новый перинатальный центр

Власти ХМАО планируют строительство нового перинатального центра в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в ходе прямой линии.
«В принятом бюджете мы предусмотрели средства на разработку проектной документации этого объекта. По получению экспертизы мы сможем планировать строительство в последующих финансовых периодах. Объект должен быть реализован», — сообщил Кухарук.
Губернатор объяснил, что проектная документация здания будет готова в 2025-2026 году. В городе уже есть территория, которая потенциально может быть использована для строительства центра, предполагается, что площадь медучреждения превысит 30 тысяч квадратных метров.
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