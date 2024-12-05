«Встреча с Путиным и большой бублик»: губернатор ХМАО исполнит мечту мальчика с ОВЗ

Кухарук пообещал пятилетнему мальчику знакомство с президентом и тюбинг
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Маленький житель Ханты-Мансийска попросил у губернатора встречу с президентом и тюбинг
Маленький житель Ханты-Мансийска попросил у губернатора встречу с президентом и тюбинг Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО проводит прямую линию с югорчанами

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал познакомить пятилетнего Егора с президентом России Владимиром Путиным. Просьбу маленького жителя Ханты-Мансийска с особенностями здоровья передали волонтеры главе региона во время прямой линии. Мальчик попросил тюбинг для катания с горки и встречу с главой государства.

«„В этом году на ‚Елке добра‘ появилось желание маленького Егора — он мечтает о большом бублике и знакомстве с Губернатором Югры, пожать ему руку, а также познакомиться с президентом России. Руслан Николаевич, обращаюсь к вам с просьбой — исполнить желание маленького Егора и встретиться с ним!“», — обратилась во время трансляции прямой линии волонтер из окружной столицы Алена Насибуллина.

«Я думаю, нужно обязательно исполнить мечту Егора, в преддверии Нового года у нас будет много поводов для того, чтобы повстречаться. Егор, я обязательно пожму тебе руку, и передам новогодний подарок от Деда Мороза. До скорой встречи, Егор!» — пообещал Кухарук.

URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии губернатора. Это его первое общение с жителями Югры в таком формате.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал познакомить пятилетнего Егора с президентом России Владимиром Путиным. Просьбу маленького жителя Ханты-Мансийска с особенностями здоровья передали волонтеры главе региона во время прямой линии. Мальчик попросил тюбинг для катания с горки и встречу с главой государства. «„В этом году на ‚Елке добра‘ появилось желание маленького Егора — он мечтает о большом бублике и знакомстве с Губернатором Югры, пожать ему руку, а также познакомиться с президентом России. Руслан Николаевич, обращаюсь к вам с просьбой — исполнить желание маленького Егора и встретиться с ним!“», — обратилась во время трансляции прямой линии волонтер из окружной столицы Алена Насибуллина. «Я думаю, нужно обязательно исполнить мечту Егора, в преддверии Нового года у нас будет много поводов для того, чтобы повстречаться. Егор, я обязательно пожму тебе руку, и передам новогодний подарок от Деда Мороза. До скорой встречи, Егор!» — пообещал Кухарук. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии губернатора. Это его первое общение с жителями Югры в таком формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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