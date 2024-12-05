«Встреча с Путиным и большой бублик»: губернатор ХМАО исполнит мечту мальчика с ОВЗ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал познакомить пятилетнего Егора с президентом России Владимиром Путиным. Просьбу маленького жителя Ханты-Мансийска с особенностями здоровья передали волонтеры главе региона во время прямой линии. Мальчик попросил тюбинг для катания с горки и встречу с главой государства.
«„В этом году на ‚Елке добра‘ появилось желание маленького Егора — он мечтает о большом бублике и знакомстве с Губернатором Югры, пожать ему руку, а также познакомиться с президентом России. Руслан Николаевич, обращаюсь к вам с просьбой — исполнить желание маленького Егора и встретиться с ним!“», — обратилась во время трансляции прямой линии волонтер из окружной столицы Алена Насибуллина.
«Я думаю, нужно обязательно исполнить мечту Егора, в преддверии Нового года у нас будет много поводов для того, чтобы повстречаться. Егор, я обязательно пожму тебе руку, и передам новогодний подарок от Деда Мороза. До скорой встречи, Егор!» — пообещал Кухарук.
URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии губернатора. Это его первое общение с жителями Югры в таком формате.
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