Путин назвал россиян большой семьей

Залог успехов России, в том числе и на фронте, в том, что все россияне — одна семья. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей Международной премии «МыВместе».
«Все россияне — одна большая сплоченная семья. В этом залог успехов России, в том числе и на фронте», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Волонтером года стала глава движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко. Она помогла доставить 15 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, а также помогла эвакуировать 120 человек из Суджи.
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