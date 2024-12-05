Путин назвал россиян большой семьей

Путин: залог успехов РФ в том, что все россияне — большая семья
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Владимир Путин наградил волонтеров (архивное фото)
Владимир Путин наградил волонтеров (архивное фото) Фото:

Залог успехов России, в том числе и на фронте, в том, что все россияне — одна семья. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей Международной премии «МыВместе».

«Все россияне — одна большая сплоченная семья. В этом залог успехов России, в том числе и на фронте», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Волонтером года стала глава движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко. Она помогла доставить 15 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, а также помогла эвакуировать 120 человек из Суджи. 

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Залог успехов России, в том числе и на фронте, в том, что все россияне — одна семья. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей Международной премии «МыВместе». «Все россияне — одна большая сплоченная семья. В этом залог успехов России, в том числе и на фронте», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Волонтером года стала глава движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко. Она помогла доставить 15 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, а также помогла эвакуировать 120 человек из Суджи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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