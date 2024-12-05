Первый прямой рейс Пермь — Гоа улетел с полной загрузкой

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Рейсы Пермь – Гоа летают каждые 10 дней
Рейсы Пермь – Гоа летают каждые 10 дней Фото:

Первый прямой рейс из Перми в Гоа вылетел с загрузкой в 100%. Второй рейс планируется также с полной загрузкой.

«Загрузка полного рейса Гоа — Пермь составила 100%», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на туроператора Anex. Второй рейс запланирован на 15 декабря. Его загруженность также ожидается полной.

В пресс-службе туроператора отмечают, что продажи на рейс осуществляются не только на ближайшие даты. «Есть проданные билеты и на март 2025 года. Прямые полеты из Перми в Гоа осуществляются каждые 10 дней.

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Первый прямой рейс из Перми в Гоа вылетел с загрузкой в 100%. Второй рейс планируется также с полной загрузкой. «Загрузка полного рейса Гоа — Пермь составила 100%», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на туроператора Anex. Второй рейс запланирован на 15 декабря. Его загруженность также ожидается полной. В пресс-службе туроператора отмечают, что продажи на рейс осуществляются не только на ближайшие даты. «Есть проданные билеты и на март 2025 года. Прямые полеты из Перми в Гоа осуществляются каждые 10 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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