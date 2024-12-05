Грузовики сгорели после массового ДТП на курганской трассе. Видео

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На трассе «Иртыш» в массовом ДТП сгорели два грузовика
На трассе «Иртыш» в массовом ДТП сгорели два грузовика Фото:

На трассе «Иртыш» в Курганской области произошла массовая авария с возгоранием двух грузовиков. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли последствия ДТП. 

«На трассе „Иртыш“ произошло массовое ДТП с возгоранием. Столкнулись два грузовика, „Газель“ и легковой автомобиль. О пострадавших информации нет», — сообщает telegram-канал «ГТРК Курган».

ДТП произошло между населенными пунктами Лебяжье и Варгаши. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и следователи. Некоторое время трасса была закрыта для движения. Официальных комментариев от ГАИ пока не поступало. 

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На трассе «Иртыш» в Курганской области произошла массовая авария с возгоранием двух грузовиков. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли последствия ДТП.  «На трассе „Иртыш“ произошло массовое ДТП с возгоранием. Столкнулись два грузовика, „Газель“ и легковой автомобиль. О пострадавших информации нет», — сообщает telegram-канал «ГТРК Курган». ДТП произошло между населенными пунктами Лебяжье и Варгаши. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и следователи. Некоторое время трасса была закрыта для движения. Официальных комментариев от ГАИ пока не поступало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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