На трассе «Иртыш» в массовом ДТП сгорели два грузовика
На трассе «Иртыш» в Курганской области произошла массовая авария с возгоранием двух грузовиков. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли последствия ДТП.
«На трассе „Иртыш“ произошло массовое ДТП с возгоранием. Столкнулись два грузовика, „Газель“ и легковой автомобиль. О пострадавших информации нет», — сообщает telegram-канал «ГТРК Курган».
ДТП произошло между населенными пунктами Лебяжье и Варгаши. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и следователи. Некоторое время трасса была закрыта для движения. Официальных комментариев от ГАИ пока не поступало.
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