В Италии арестовали монахиню за связи с мафией

В Италии под домашний арест поместили служительницу церкви за поддержание связей и работу с кланом мафиозной группировки ндрангета. Об этом сообщил командующий Фингвардией в провинции Брешия полковник Франческо Мачерони.
«Монахиня выполняла поручения и обеспечивала контакты с заключенными. Денежный вопрос в этих отношениях не фигурировал, речь шла об обмене услугами», — заявил Франческо Мачерони РИА Новости. По словам Мачерони, группировка в Брешии занималась вымогательством, торговлей оружием и наркотиками, отмыванием денег и прочими видами преступлений.
Всего под различные аресты попали 25 фигурантов дела, среди которых также оказались двое политиков. Помимо этого, еще восемь человек были задержаны в процессе параллельной операции карабинеров. Полиция конфисковала имущество на сумму 1,8 миллиона евро.
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