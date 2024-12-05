В Италии арестовали монахиню за связи с мафией

В Италии монахиню посадили за связи с мафией
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Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь г. Екатеринбург, монахиня, швейное производство
В Брешии монахиня выполняла задания от местной итальянской мафии ндрангета (архивное фото) Фото:

В Италии под домашний арест поместили служительницу церкви за поддержание связей и работу с кланом мафиозной группировки ндрангета. Об этом сообщил командующий Фингвардией в провинции Брешия полковник Франческо Мачерони.

«Монахиня выполняла поручения и обеспечивала контакты с заключенными. Денежный вопрос в этих отношениях не фигурировал, речь шла об обмене услугами», — заявил Франческо Мачерони РИА Новости. По словам Мачерони, группировка в Брешии занималась вымогательством, торговлей оружием и наркотиками, отмыванием денег и прочими видами преступлений.

Всего под различные аресты попали 25 фигурантов дела, среди которых также оказались двое политиков. Помимо этого, еще восемь человек были задержаны в процессе параллельной операции карабинеров. Полиция конфисковала имущество на сумму 1,8 миллиона евро.

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В Италии под домашний арест поместили служительницу церкви за поддержание связей и работу с кланом мафиозной группировки ндрангета. Об этом сообщил командующий Фингвардией в провинции Брешия полковник Франческо Мачерони. «Монахиня выполняла поручения и обеспечивала контакты с заключенными. Денежный вопрос в этих отношениях не фигурировал, речь шла об обмене услугами», — заявил Франческо Мачерони РИА Новости. По словам Мачерони, группировка в Брешии занималась вымогательством, торговлей оружием и наркотиками, отмыванием денег и прочими видами преступлений. Всего под различные аресты попали 25 фигурантов дела, среди которых также оказались двое политиков. Помимо этого, еще восемь человек были задержаны в процессе параллельной операции карабинеров. Полиция конфисковала имущество на сумму 1,8 миллиона евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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