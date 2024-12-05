Задержанного свердловского мэра подозревают в получении взятки, он во всем признался. Фото

Главе Дегтярска Пильникову вменяют коррупцию

05 декабря 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Пильникова задержали вечером 5 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Главу Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова, который был задержан вечером 5 декабря, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Работали сотрудники следственного отдела по Первоуральску областного управления СКР и УЭБиПК ГУ МВД по региону. В получении взятки Пильников сознался», — рассказал собеседник. Корреспондент направил запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее. Задержанию Пильникова предшествовали обыски в местной администрации. Они прошли 27 ноября, после этого был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Его обвинили в превышении полномочий: якобы чиновник принял работы по ремонту местного водопровода, хотя по факту они не были завершены. Свою вину Ильин признал, сейчас он находится в СИЗО. Источники агентства ранее предполагали, что Ильин как раз и мог дать показания на шефа. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU. Вадим Пильников свою вину признал Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова, который был задержан вечером 5 декабря, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Работали сотрудники следственного отдела по Первоуральску областного управления СКР и УЭБиПК ГУ МВД по региону. В получении взятки Пильников сознался», — рассказал собеседник. Корреспондент направил запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее. Задержанию Пильникова предшествовали обыски в местной администрации. Они прошли 27 ноября, после этого был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Его обвинили в превышении полномочий: якобы чиновник принял работы по ремонту местного водопровода, хотя по факту они не были завершены. Свою вину Ильин признал, сейчас он находится в СИЗО. Источники агентства ранее предполагали, что Ильин как раз и мог дать показания на шефа. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.