Главу Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова, который был задержан вечером 5 декабря, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«Работали сотрудники следственного отдела по Первоуральску областного управления СКР и УЭБиПК ГУ МВД по региону. В получении взятки Пильников сознался», — рассказал собеседник.
Корреспондент направил запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее.
Задержанию Пильникова предшествовали обыски в местной администрации. Они прошли 27 ноября, после этого был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Его обвинили в превышении полномочий: якобы чиновник принял работы по ремонту местного водопровода, хотя по факту они не были завершены. Свою вину Ильин признал, сейчас он находится в СИЗО. Источники агентства ранее предполагали, что Ильин как раз и мог дать показания на шефа. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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