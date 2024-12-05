Задержанного свердловского мэра подозревают в получении взятки, он во всем признался. Фото

Главе Дегтярска Пильникову вменяют коррупцию
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Пильникова задержали вечером 5 декабря Фото:
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Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска

Главу Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова, который был задержан вечером 5 декабря, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Работали сотрудники следственного отдела по Первоуральску областного управления СКР и УЭБиПК ГУ МВД по региону. В получении взятки Пильников сознался», — рассказал собеседник.

Корреспондент направил запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее.

Задержанию Пильникова предшествовали обыски в местной администрации. Они прошли 27 ноября, после этого был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Его обвинили в превышении полномочий: якобы чиновник принял работы по ремонту местного водопровода, хотя по факту они не были завершены. Свою вину Ильин признал, сейчас он находится в СИЗО. Источники агентства ранее предполагали, что Ильин как раз и мог дать показания на шефа. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.

Вадим Пильников свою вину признал
Вадим Пильников свою вину признал
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Главу Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова, который был задержан вечером 5 декабря, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Работали сотрудники следственного отдела по Первоуральску областного управления СКР и УЭБиПК ГУ МВД по региону. В получении взятки Пильников сознался», — рассказал собеседник. Корреспондент направил запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее. Задержанию Пильникова предшествовали обыски в местной администрации. Они прошли 27 ноября, после этого был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Его обвинили в превышении полномочий: якобы чиновник принял работы по ремонту местного водопровода, хотя по факту они не были завершены. Свою вину Ильин признал, сейчас он находится в СИЗО. Источники агентства ранее предполагали, что Ильин как раз и мог дать показания на шефа. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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