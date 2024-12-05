05 декабря 2024

Володин заболел ковидом и отменил две зарубежные поездки

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У Володина выявлен коронавирус
У Володина выявлен коронавирус Фото:
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Коронавирус COVID-19

У спикера Госдумы Вячеслава Володина выявлен коронавирус, поэтому его визит в Индию был перенесен. Также отменена его рабочая поездка в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. 

«Визит Володина в Индию был перенесен из-за положительного теста на ковид», — сообщили в пресс-службе Госдумы, пишет ТАСС. В связи с болезнью, спикер также не сможет принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. 

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У спикера Госдумы Вячеслава Володина выявлен коронавирус, поэтому его визит в Индию был перенесен. Также отменена его рабочая поездка в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.  «Визит Володина в Индию был перенесен из-за положительного теста на ковид», — сообщили в пресс-службе Госдумы, пишет ТАСС. В связи с болезнью, спикер также не сможет принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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