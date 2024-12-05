Володин заболел ковидом и отменил две зарубежные поездки

У Володина выявлен коронавирус
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
У спикера Госдумы Вячеслава Володина выявлен коронавирус, поэтому его визит в Индию был перенесен. Также отменена его рабочая поездка в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Визит Володина в Индию был перенесен из-за положительного теста на ковид», — сообщили в пресс-службе Госдумы, пишет ТАСС. В связи с болезнью, спикер также не сможет принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
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