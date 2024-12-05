05 декабря 2024

В Екатеринбурге загорелся автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус загорелся во время поездки (архивное фото)
Автобус загорелся во время поездки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Белореченской вечером 5 января загорелся автобус. Пассажиры покинули его самостоятельно, сообщили URA.RU в ГУ МЧС Свердловской области.

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание моторного отсека рейсового автобуса. До прибытия спасателей самостоятельно транспортное средство покинули 10 человек», — сообщили в ведомстве.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации происшествия привлекли две спецмашины и восемь человек. Видео пожара опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».

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В Екатеринбурге на улице Белореченской вечером 5 января загорелся автобус. Пассажиры покинули его самостоятельно, сообщили URA.RU в ГУ МЧС Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание моторного отсека рейсового автобуса. До прибытия спасателей самостоятельно транспортное средство покинули 10 человек», — сообщили в ведомстве. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации происшествия привлекли две спецмашины и восемь человек. Видео пожара опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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