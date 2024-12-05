В Екатеринбурге на улице Белореченской вечером 5 января загорелся автобус. Пассажиры покинули его самостоятельно, сообщили URA.RU в ГУ МЧС Свердловской области.
«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание моторного отсека рейсового автобуса. До прибытия спасателей самостоятельно транспортное средство покинули 10 человек», — сообщили в ведомстве.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации происшествия привлекли две спецмашины и восемь человек. Видео пожара опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».
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