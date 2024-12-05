05 декабря 2024

СК показал видео драки с подростком из Чечни, за которого заступился Кадыров

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров ранее раскритиковал работу глав МВД и СК в контексте уголовного дела против подростка из Чечни
Кадыров ранее раскритиковал работу глав МВД и СК в контексте уголовного дела против подростка из Чечни Фото:

Следственный комитет РФ опубликовал видео с дракой из уголовного дела, за одного из фигурантов которого ранее заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. По данным ведомства, в сентябре 2023 года пятеро подростков, среди которых был обвиняемый Муслим Мурдиев, избили восемь человек.

«Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям... В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Сторона защиты уверяет, что Мурдиев не виновен. «Он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии другого участника конфликта, который вел себя провокационно и агрессивно», — заявляют представители защиты, говоря об одном из эпизодов. По словам представителей подростка в рамках дела, видеоматериалы, были интерпретированы неправильно.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что у него есть вопросы к работе руководителю Следкома Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. По его словам, «они сидят не на своих местах». Слова Кадырова прозвучали в контексте уголовного дела против Мурдиева. Суд над несовершеннолетним состоится 18 декабря, сейчас ребенок находится под домашним арестом по обвинению в избиении прохожих в Москве, вместе с сообщниками.

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Следственный комитет РФ опубликовал видео с дракой из уголовного дела, за одного из фигурантов которого ранее заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. По данным ведомства, в сентябре 2023 года пятеро подростков, среди которых был обвиняемый Муслим Мурдиев, избили восемь человек. «Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям... В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Сторона защиты уверяет, что Мурдиев не виновен. «Он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии другого участника конфликта, который вел себя провокационно и агрессивно», — заявляют представители защиты, говоря об одном из эпизодов. По словам представителей подростка в рамках дела, видеоматериалы, были интерпретированы неправильно. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что у него есть вопросы к работе руководителю Следкома Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. По его словам, «они сидят не на своих местах». Слова Кадырова прозвучали в контексте уголовного дела против Мурдиева. Суд над несовершеннолетним состоится 18 декабря, сейчас ребенок находится под домашним арестом по обвинению в избиении прохожих в Москве, вместе с сообщниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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