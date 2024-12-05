Что известно о конфликте Кадырова и Следственного комитета

СКР дал ответ Кадырову после критики им Бастрыкина
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XXVIII съезд партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров (на фото) недоволен работой Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался по поводу уголовного дела в отношении 14-летнего подростка Муслима Мурдиева. На последнего еще в 2023 году завели уголовное дело по факту хулиганства, он обвиняется в избиении людей в Москве. Глава Чечени прокомментировал действия СК РФ и МВД по этому делу, обвинив руководителей в том, что они сидят «не на своем месте». URA.RU рассказывает, что известно о конфликте.

Кадыров недоволен Бастрыкиным и Колокольцевым

Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024.
Рамзан Кадыров раскритиковал МВД и СК
Фото:

Журналисты издания «Грозный-информ» в ночь на 5 декабря опубликовали материал с критикой Кадыровым работы Следственного комитета в России, а также МВД. У него возникли вопросы к работе главы СК Александра Бастрыкина, а также министру Владимиру Колокольцеву.

Заявление чеченского лидера прозвучало в контексте уголовного дела против подростка Муслима Мурдиева. Суд над несовершеннолетним состоится 18 декабря, сейчас ребенок находится под домашним арестом по обвинению в избиении прохожих в Москве, вместе с сообщниками.

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и я, в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Рамзан Кадыров в разговоре с чеченским СМИ.

Кадыров не впервые критикует Бастрыкина. Ранее он заявлял, что главе СКР следует быть осторожнее. Тогда главе Чечни не понравилось сравнение руководителя ведомства, который сравнил терроризм с исламом.

«Люди не знают, что творится внутри страны»

Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва
По словам чеченского главы, Александр Бастрыкин «находится не на своем месте»
Фото:

Говоря о работе правоохранительных ведомств в России Кадыров также затронул проблемы, связанные с миграционным вопросом. Причем глава Чечени подчеркнул, что мигранты, приезжающие в РФ, являются братьями.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят что с нами никто не хочет дружить?» — высказался глава Чечни. Он уточнил, что проблемы в стране, связанные с миграцией возникают по причине того, будто силовые органы якобы не знают, что происходит внутри страны, а их руководители просто сидят сверху.

Кадыров: «Мурдиева не посадят, лично со всеми разговаривал»

Далее Кадыров вновь высказался по делу Муслима Мурдиева. Он заявил, что по итогам суда, который пройдет 18 декабря, подростка не отправят в колонию. По словам главы Чечни, он лично провел переговоры по этому поводу, однако не уточнил, с кем именно.

В Кремле проигнорировали слова Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу текущего конфликта, связанного с Кадыровым. Он подчеркнул, что не считает необходимым давать оценку этим высказываниям.

Следственный комитет дал ответ

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Кто такой Муслим Мурдиев, из-за которого Кадыров обиделся на Колокольцева и Бастрыкина

Официальный представитель СКР Светлана Петренко спустя время ответила на выпады главы Чечни. Она лично не упоминала чеченского лидера в сообщении, но высказалась о работе СКР по уголовному делу в отношении Муслима Мурдиева. Она отметила, что ведомство располагает всеми необходимыми доказательствами, которые свидетельствуют о правонарушении подростка.

Совет по правам человека включился в конфликт

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева также прокомментировала заявление Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева. Она считает, что Кадырову следует «начать с себя», прежде чем критиковать следственные органы. Свое заявление она озвучила в разговоре с NEWS.RU.

Что известно о деле против Мурдиева

Подросток Роман (Муслим) Мурдиев в 2023 году стал фигурантом уголовного дела, расследуемого ГСУ СК России по Москве. Мурдиеву предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами преступлений, включающих грубое нарушение общественного порядка и применение насилия. Сейчас подросток находится под домашним арестом и ожидает суда, который пройдет 18 декабря.

Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган
Мурдиев в настоящий момент находится под домашним арестом
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Сторона защиты уверяет, что Мурдиев не виновен. «Он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии другого участника конфликта, который вел себя провокационно и агрессивно», — заявляют представители защиты, говоря об одном из эпизодов. По их словам, видеоматериалы, приобщенные к делу, были интерпретированы неправильно.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев поддержал позицию защиты, выразив мнен, чтото действия Мурдиева не следует квалифицировать как умышленное нарушение общественного порядка. Кроме того, адвокат подростка Асланбек Минкаилов сообщил о значительном ухудшении здоровья его подзащитного в период домашнего ареста.

В СКР РФ при этом подчеркивают, что все материалы по делу, которыми они располагают, доказывают виновность подростка. «Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался по поводу уголовного дела в отношении 14-летнего подростка Муслима Мурдиева. На последнего еще в 2023 году завели уголовное дело по факту хулиганства, он обвиняется в избиении людей в Москве. Глава Чечени прокомментировал действия СК РФ и МВД по этому делу, обвинив руководителей в том, что они сидят «не на своем месте». URA.RU рассказывает, что известно о конфликте. Журналисты издания «Грозный-информ» в ночь на 5 декабря опубликовали материал с критикой Кадыровым работы Следственного комитета в России, а также МВД. У него возникли вопросы к работе главы СК Александра Бастрыкина, а также министру Владимиру Колокольцеву. Заявление чеченского лидера прозвучало в контексте уголовного дела против подростка Муслима Мурдиева. Суд над несовершеннолетним состоится 18 декабря, сейчас ребенок находится под домашним арестом по обвинению в избиении прохожих в Москве, вместе с сообщниками. Кадыров не впервые критикует Бастрыкина. Ранее он заявлял, что главе СКР следует быть осторожнее. Тогда главе Чечни не понравилось сравнение руководителя ведомства, который сравнил терроризм с исламом. Говоря о работе правоохранительных ведомств в России Кадыров также затронул проблемы, связанные с миграционным вопросом. Причем глава Чечени подчеркнул, что мигранты, приезжающие в РФ, являются братьями. «Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят что с нами никто не хочет дружить?» — высказался глава Чечни. Он уточнил, что проблемы в стране, связанные с миграцией возникают по причине того, будто силовые органы якобы не знают, что происходит внутри страны, а их руководители просто сидят сверху. Далее Кадыров вновь высказался по делу Муслима Мурдиева. Он заявил, что по итогам суда, который пройдет 18 декабря, подростка не отправят в колонию. По словам главы Чечни, он лично провел переговоры по этому поводу, однако не уточнил, с кем именно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу текущего конфликта, связанного с Кадыровым. Он подчеркнул, что не считает необходимым давать оценку этим высказываниям. Официальный представитель СКР Светлана Петренко спустя время ответила на выпады главы Чечни. Она лично не упоминала чеченского лидера в сообщении, но высказалась о работе СКР по уголовному делу в отношении Муслима Мурдиева. Она отметила, что ведомство располагает всеми необходимыми доказательствами, которые свидетельствуют о правонарушении подростка. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева также прокомментировала заявление Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева. Она считает, что Кадырову следует «начать с себя», прежде чем критиковать следственные органы. Свое заявление она озвучила в разговоре с NEWS.RU. Подросток Роман (Муслим) Мурдиев в 2023 году стал фигурантом уголовного дела, расследуемого ГСУ СК России по Москве. Мурдиеву предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами преступлений, включающих грубое нарушение общественного порядка и применение насилия. Сейчас подросток находится под домашним арестом и ожидает суда, который пройдет 18 декабря. Сторона защиты уверяет, что Мурдиев не виновен. «Он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии другого участника конфликта, который вел себя провокационно и агрессивно», — заявляют представители защиты, говоря об одном из эпизодов. По их словам, видеоматериалы, приобщенные к делу, были интерпретированы неправильно. Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев поддержал позицию защиты, выразив мнен, чтото действия Мурдиева не следует квалифицировать как умышленное нарушение общественного порядка. Кроме того, адвокат подростка Асланбек Минкаилов сообщил о значительном ухудшении здоровья его подзащитного в период домашнего ареста. В СКР РФ при этом подчеркивают, что все материалы по делу, которыми они располагают, доказывают виновность подростка. «Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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