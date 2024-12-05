05 декабря 2024

В Челябинске продают здание с магазином низких цен «Чижик»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, пятерочка, x5 retail group, чижик
Недвижимость продают 115 млн рублей Фото:

В Челябинске на продажу выставили коммерческую недвижимость, где якорным арендатором является магазин низких цен «Чижик». За арендный бизнес собственник просит 115 млн рублей. Информация о продаже размещена на доске интернет-объявлений.

«В Курчатовском районе Челябинска продается готовый арендный бизнес. Якорные арендаторы помещения — магазин „Чижик“, T2, „Яpче“ и „Яндeкс Лавка“. Отдельнo cтоящeе зданиe, пoлнoстью oбнoвлeнo, в том чиcлe коммуникации, вcе узaкoнено и введeно в эксплуaтaцию. Стоимость — 115 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Отмечается, что площадь коммерческой недвижимости составляет около 1450 квадратных метров. Продавец обещает окупаемость объектов через восемь лет.

Объект находится в Челябинск по улице Черкасская,15
Объект находится в Челябинск по улице Черкасская,15

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В Челябинске на продажу выставили коммерческую недвижимость, где якорным арендатором является магазин низких цен «Чижик». За арендный бизнес собственник просит 115 млн рублей. Информация о продаже размещена на доске интернет-объявлений. «В Курчатовском районе Челябинска продается готовый арендный бизнес. Якорные арендаторы помещения — магазин „Чижик“, T2, „Яpче“ и „Яндeкс Лавка“. Отдельнo cтоящeе зданиe, пoлнoстью oбнoвлeнo, в том чиcлe коммуникации, вcе узaкoнено и введeно в эксплуaтaцию. Стоимость — 115 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Отмечается, что площадь коммерческой недвижимости составляет около 1450 квадратных метров. Продавец обещает окупаемость объектов через восемь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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