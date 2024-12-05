В Челябинске на продажу выставили коммерческую недвижимость, где якорным арендатором является магазин низких цен «Чижик». За арендный бизнес собственник просит 115 млн рублей. Информация о продаже размещена на доске интернет-объявлений.
«В Курчатовском районе Челябинска продается готовый арендный бизнес. Якорные арендаторы помещения — магазин „Чижик“, T2, „Яpче“ и „Яндeкс Лавка“. Отдельнo cтоящeе зданиe, пoлнoстью oбнoвлeнo, в том чиcлe коммуникации, вcе узaкoнено и введeно в эксплуaтaцию. Стоимость — 115 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Отмечается, что площадь коммерческой недвижимости составляет около 1450 квадратных метров. Продавец обещает окупаемость объектов через восемь лет.
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