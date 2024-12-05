05 декабря 2024

Пермских автолюбителей позвали поучаствовать в новогоднем флешмобе. Фото

В канун Нового года пермские автомобилисты проведут флешмоб у ТРЦ «Планета»
© Служба новостей «URA.RU»
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В акции может принять участие любой желающий
В акции может принять участие любой желающий Фото:

Пермских автолюбителей позвали на флешмоб. Акцию проведут в преддверии Нового года, пояснили организаторы.

«В Перми из машин построят фигуру змеи и число 2025. Приглашаются автовладельцы», — написано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».

Флешмоб собираются организовать в субботу, 21 декабря. Участников ждут к 17:00 на парковке возле ТРЦ «Планета». Акция является ежегодной. 

В прошлом году пермские водители составили из машин число 2024 и снежинки
В прошлом году пермские водители составили из машин число 2024 и снежинки
Фото:

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Пермских автолюбителей позвали на флешмоб. Акцию проведут в преддверии Нового года, пояснили организаторы. «В Перми из машин построят фигуру змеи и число 2025. Приглашаются автовладельцы», — написано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Флешмоб собираются организовать в субботу, 21 декабря. Участников ждут к 17:00 на парковке возле ТРЦ «Планета». Акция является ежегодной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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