В акции может принять участие любой желающий
Пермских автолюбителей позвали на флешмоб. Акцию проведут в преддверии Нового года, пояснили организаторы.
«В Перми из машин построят фигуру змеи и число 2025. Приглашаются автовладельцы», — написано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».
Флешмоб собираются организовать в субботу, 21 декабря. Участников ждут к 17:00 на парковке возле ТРЦ «Планета». Акция является ежегодной.
В прошлом году пермские водители составили из машин число 2024 и снежинки
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