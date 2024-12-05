05 декабря 2024

Скончался академик и бывшее доверенное лицо Путина Велихов

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В 2012 году академик Велихов стал доверенным лицом Путина
В 2012 году академик Велихов стал доверенным лицом Путина Фото:

Российский физик-теоретик в области термоядерного синтеза и общественный деятель Евгений Велихов скончался. Об этом сообщили источники в научных кругах.

«Евгения Павловича Велихова не стало», — сообщил источник РИА Новости. Ученому было 89 лет.

Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В последние годы — член Консультативного научного совета Фонда «Сколково» и академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук и член других научных организаций. Был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Имеет десятки государственных наград, включая Героя Труда РФ и Героя Социалистического труда. В 2012 году академик Велихов стал доверенным лицом президента России Владимира Путина как кандидата в президенты РФ.

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Российский физик-теоретик в области термоядерного синтеза и общественный деятель Евгений Велихов скончался. Об этом сообщили источники в научных кругах. «Евгения Павловича Велихова не стало», — сообщил источник РИА Новости. Ученому было 89 лет. Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В последние годы — член Консультативного научного совета Фонда «Сколково» и академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук и член других научных организаций. Был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет десятки государственных наград, включая Героя Труда РФ и Героя Социалистического труда. В 2012 году академик Велихов стал доверенным лицом президента России Владимира Путина как кандидата в президенты РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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