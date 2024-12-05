Исследование показало, что за год около половины россиян научились ставить перед собой серьезные финансовые цели
Прикамье вошло в топ-10 российских регионов по индексу финансовых достижений населения. Исследование было подготовлено специалистами ПСБ «Благосостояние»
«Пермский край занял восьмую строчку рейтинга с показателем 47,6», — приводит данные аналитиков «Коммерсант-Прикамье». Индекс финансовых достижений содержит оценку — насколько жители региона финансово грамотны и насколько эффективно могут управлять собственным бюджетом.
Ранее Пермь заняла 31-ю строку в рейтинге городов РФ по качеству жизни. При этом аналитики установили, что жителям региона нужно более семи лет, чтобы накопить миллион рублей.
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