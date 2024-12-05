05 декабря 2024

Аналитики оценили финансовую грамотность пермяков

Пермский край попал в топ-10 регионов России по индексу финансовых достижений
© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование показало, что за год около половины россиян научились ставить перед собой серьезные финансовые цели
Исследование показало, что за год около половины россиян научились ставить перед собой серьезные финансовые цели Фото:

Прикамье вошло в топ-10 российских регионов по индексу финансовых достижений населения. Исследование было подготовлено специалистами ПСБ «Благосостояние»

«Пермский край занял восьмую строчку рейтинга с показателем 47,6», — приводит данные аналитиков «Коммерсант-Прикамье». Индекс финансовых достижений содержит оценку — насколько жители региона финансово грамотны и насколько эффективно могут управлять собственным бюджетом.

Ранее Пермь заняла 31-ю строку в рейтинге городов РФ по качеству жизни. При этом аналитики установили, что жителям региона нужно более семи лет, чтобы накопить миллион рублей.

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Прикамье вошло в топ-10 российских регионов по индексу финансовых достижений населения. Исследование было подготовлено специалистами ПСБ «Благосостояние» «Пермский край занял восьмую строчку рейтинга с показателем 47,6», — приводит данные аналитиков «Коммерсант-Прикамье». Индекс финансовых достижений содержит оценку — насколько жители региона финансово грамотны и насколько эффективно могут управлять собственным бюджетом. Ранее Пермь заняла 31-ю строку в рейтинге городов РФ по качеству жизни. При этом аналитики установили, что жителям региона нужно более семи лет, чтобы накопить миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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