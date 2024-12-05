05 декабря 2024

Курганские власти определились, кому подарят новогодние наборы

В Курганской области новогодние наборы получат дети участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки получат дети-инвалиды, дети участников СВО и несовершеннолетние, живущие в ЛНР Фото:

Адресная помощь в виде новогоднего набора с поздравительной открыткой будет оказана детям участников спецоперации (СВО), детям-инвалидам, и несовершеннолетним, живущим на территории Краснодонского муниципального округа и прошедшим оздоровление в санаториях, расположенных на территории Курганской области. Об этом сообщается в постановлении региона, опубликованном 5 декабря.

«Право на получение адресной помощи имеют следующие категории граждан: проживающие на территории Курганской области дети в возрасте до 17 лет включительно граждан, участвующих в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также помощь будет направлена детям-инвалидам в возрасте дло 17 лет и несовершеннолетним, проживающим на территории Краснодонского муниципального округа и прошедшим оздоровление в санаториях Курганской области», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Новогодние наборы будут подарены однократно до 20 января 2025 года. Для этого законный представитель должен предоставить в организацию социального обслуживания заявление и копии документов.

Перечень документов, которые необходимы для получения новогоднего подарка
Перечень документов, которые необходимы для получения новогоднего подарка

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Адресная помощь в виде новогоднего набора с поздравительной открыткой будет оказана детям участников спецоперации (СВО), детям-инвалидам, и несовершеннолетним, живущим на территории Краснодонского муниципального округа и прошедшим оздоровление в санаториях, расположенных на территории Курганской области. Об этом сообщается в постановлении региона, опубликованном 5 декабря. «Право на получение адресной помощи имеют следующие категории граждан: проживающие на территории Курганской области дети в возрасте до 17 лет включительно граждан, участвующих в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также помощь будет направлена детям-инвалидам в возрасте дло 17 лет и несовершеннолетним, проживающим на территории Краснодонского муниципального округа и прошедшим оздоровление в санаториях Курганской области», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Новогодние наборы будут подарены однократно до 20 января 2025 года. Для этого законный представитель должен предоставить в организацию социального обслуживания заявление и копии документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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