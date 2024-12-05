05 декабря 2024

Лавров заявил о неадекватности Зеленского после его слов о русских

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Сергей Лавров припомнил украинскому лидеру высказывание 2021 года
Сергей Лавров припомнил украинскому лидеру высказывание 2021 года Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Если президент Украины Владимир Зеленский после своих слов об «особях» хочет вернуть русскоговорящих людей под свою территориальную целостность, то он неадекватный. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Перед началом конфликта в сентябре 2021 года у него [Владимира Зеленского] брали интервью. В то время он вел войну против Донбасса в нарушение минских соглашений. <...> Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность — о чем он заявляет — считаю его неадекватным», — объяснил свою позицию Сергей Лавров. Зеленский на вопрос о необходимости санкций против людей, которые под них подпадают, сказал, что это «особи». 

В беседе с Карлсоном Лавров заявил, что у РФ нет цели уничтожать украинский народ, пишет RT. По мнению министра, конфликт на Украине — гибридный, а третьим его участником являются США, передает телеканал 360. Ранее Лавров отмечал, что Россия вынужденно защищается, а нападение совершили Штаты ценой жизней украинцев, сообщает «Царьград».

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Если президент Украины Владимир Зеленский после своих слов об «особях» хочет вернуть русскоговорящих людей под свою территориальную целостность, то он неадекватный. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Перед началом конфликта в сентябре 2021 года у него [Владимира Зеленского] брали интервью. В то время он вел войну против Донбасса в нарушение минских соглашений. <...> Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность — о чем он заявляет — считаю его неадекватным», — объяснил свою позицию Сергей Лавров. Зеленский на вопрос о необходимости санкций против людей, которые под них подпадают, сказал, что это «особи».  В беседе с Карлсоном Лавров заявил, что у РФ нет цели уничтожать украинский народ, пишет RT. По мнению министра, конфликт на Украине — гибридный, а третьим его участником являются США, передает телеканал 360. Ранее Лавров отмечал, что Россия вынужденно защищается, а нападение совершили Штаты ценой жизней украинцев, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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