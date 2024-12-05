В Екатеринбурге почтили память Егора Летова на уникальном концерте: яркие кадры с выступления

В Екатеринбурге прошел симфонический концерт памяти Егора Летова

06 декабря 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге «Гражданская оборона» дала последний концерт в 2008 году Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на сцене «Телеклуба» вечером 5 декабря прошел уникальный симфонический концерт памяти музыканта Егора Летова (настоящее имя Игорь). Музыканту в 2024 году могло бы исполниться 60 лет, а его группе «Гражданская Оборона» — 40 лет. Самые яркие фото и видео с концерта — в фоторепортаже URA.RU. Мини-тур с симфоническим исполнением песен Летова состоит из трех городов: Омска, где родился, жил и умер певец, Екатеринбурга, где 9 февраля 2008 года прошел последний концерт «Гражданской обороны», и Нижнего Новгорода. Сам концерт прошел довольно спокойно, а зал был заполнен чуть больше, чем наполовину. В исполнении симфонического оркестра и хора прозвучали самые культовые песни группы: «Все как у людей», «Про дурачка», «Все идет по плану», «Моя оборона», «Русское поле экспериментов» и другие. Правда, последнюю композицию исполнил только оркестр. Проект был создан при одобрении и поддержке вдовы Егора Летова — Натальи Чумаковой, и его брата — Сергея Летова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на сцене «Телеклуба» вечером 5 декабря прошел уникальный симфонический концерт памяти музыканта Егора Летова (настоящее имя Игорь). Музыканту в 2024 году могло бы исполниться 60 лет, а его группе «Гражданская Оборона» — 40 лет. Самые яркие фото и видео с концерта — в фоторепортаже URA.RU. Мини-тур с симфоническим исполнением песен Летова состоит из трех городов: Омска, где родился, жил и умер певец, Екатеринбурга, где 9 февраля 2008 года прошел последний концерт «Гражданской обороны», и Нижнего Новгорода. Сам концерт прошел довольно спокойно, а зал был заполнен чуть больше, чем наполовину. В исполнении симфонического оркестра и хора прозвучали самые культовые песни группы: «Все как у людей», «Про дурачка», «Все идет по плану», «Моя оборона», «Русское поле экспериментов» и другие. Правда, последнюю композицию исполнил только оркестр. Проект был создан при одобрении и поддержке вдовы Егора Летова — Натальи Чумаковой, и его брата — Сергея Летова.