05 декабря 2024

В Екатеринбурге почтили память Егора Летова на уникальном концерте: яркие кадры с выступления

В Екатеринбурге прошел симфонический концерт памяти Егора Летова
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт памяти Егора Летова и группы «Гражданская Оборона» в исполнении большого симфонического оркестра на сцене «Телеклуба». Екатеринбург
В Екатеринбурге «Гражданская оборона» дала последний концерт в 2008 году Фото:

В Екатеринбурге на сцене «Телеклуба» вечером 5 декабря прошел уникальный симфонический концерт памяти музыканта Егора Летова (настоящее имя Игорь). Музыканту в 2024 году могло бы исполниться 60 лет, а его группе «Гражданская Оборона» — 40 лет. Самые яркие фото и видео с концерта — в фоторепортаже URA.RU.

Мини-тур с симфоническим исполнением песен Летова состоит из трех городов: Омска, где родился, жил и умер певец, Екатеринбурга, где 9 февраля 2008 года прошел последний концерт «Гражданской обороны», и Нижнего Новгорода. Сам концерт прошел довольно спокойно, а зал был заполнен чуть больше, чем наполовину.

В исполнении симфонического оркестра и хора прозвучали самые культовые песни группы: «Все как у людей», «Про дурачка», «Все идет по плану», «Моя оборона», «Русское поле экспериментов» и другие. Правда, последнюю композицию исполнил только оркестр. Проект был создан при одобрении и поддержке вдовы Егора Летова — Натальи Чумаковой, и его брата — Сергея Летова.

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В Екатеринбурге на сцене «Телеклуба» вечером 5 декабря прошел уникальный симфонический концерт памяти музыканта Егора Летова (настоящее имя Игорь). Музыканту в 2024 году могло бы исполниться 60 лет, а его группе «Гражданская Оборона» — 40 лет. Самые яркие фото и видео с концерта — в фоторепортаже URA.RU. Мини-тур с симфоническим исполнением песен Летова состоит из трех городов: Омска, где родился, жил и умер певец, Екатеринбурга, где 9 февраля 2008 года прошел последний концерт «Гражданской обороны», и Нижнего Новгорода. Сам концерт прошел довольно спокойно, а зал был заполнен чуть больше, чем наполовину. В исполнении симфонического оркестра и хора прозвучали самые культовые песни группы: «Все как у людей», «Про дурачка», «Все идет по плану», «Моя оборона», «Русское поле экспериментов» и другие. Правда, последнюю композицию исполнил только оркестр. Проект был создан при одобрении и поддержке вдовы Егора Летова — Натальи Чумаковой, и его брата — Сергея Летова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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