В Екатеринбурге ночью 6 декабря на улице Бисертской загорелся припаркованный Range Rover. Передняя часть иномарки сгорела дотла так, что видно двигатель. Информация об этом появилась в Telegram.
«Ночной выезд! Горел Range Rover, повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Такое тоже бывает, когда аккумулятор находится в багажнике», — передает telegram-канал «Будни пожарного».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 04:43. Ликвидировать пожар удалось в течение пяти минут.
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