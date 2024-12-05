05 декабря 2024

В Екатеринбурге на парковке сгорел дорогущий внедорожник. Фото, видео

В Екатеринбурге на улице Бисертской сгорел Range Rover
© Служба новостей «URA.RU»
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Подземная парковка-этажерка. Челябинск, автомобиль, range rover, рендж ровер, воробьев александр, вип номер
Машина загорелась ночью 6 декабря (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 6 декабря на улице Бисертской загорелся припаркованный Range Rover. Передняя часть иномарки сгорела дотла так, что видно двигатель. Информация об этом появилась в Telegram.

«Ночной выезд! Горел Range Rover, повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Такое тоже бывает, когда аккумулятор находится в багажнике», — передает telegram-канал «Будни пожарного».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 04:43. Ликвидировать пожар удалось в течение пяти минут.

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В Екатеринбурге ночью 6 декабря на улице Бисертской загорелся припаркованный Range Rover. Передняя часть иномарки сгорела дотла так, что видно двигатель. Информация об этом появилась в Telegram. «Ночной выезд! Горел Range Rover, повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Такое тоже бывает, когда аккумулятор находится в багажнике», — передает telegram-канал «Будни пожарного». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 04:43. Ликвидировать пожар удалось в течение пяти минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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