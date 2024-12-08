Челябинские офисы перемещаются за город вслед за московскими и свердловскими

В Челябинске сформировался спрос на загородные офисы в парках, за которым последовало и предложение. Как URA.RU рассказали участники рынка, тенденция является общей для разных мегаполисов, в том числе для Москвы и Екатеринбурга. При этом власти стали стимулировать развитие микрорайонов с жильем и бизнес-центрами.
«Офисная недвижимость мигрирует за границы города. Со временем будет меняться и этажность офисных помещений. Чем ниже высотность, тем меньше времени ждать лифт — и быстрее окажешься на природе. Даже в Челябинске появились проекты в зеленой зоне Сосновского района. Изменятся планировки: стали востребованы просторные офисы, где сотрудники смогут работать и, при необходимости, даже спать ночью», — пояснил URA.RU гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный.
Пока тренд в Челябинске в полную силу не проявил себя, однако в других регионах он постепенно становится доминирующим. По словам руководителя московской компании City Towers Александра Чернова, московские власти поощряют девелопмент на базе комплексного развития территорий с обязательным возведением бизнес-центров.
«На рынок вышли застройщики, которые изначально не были офисниками. В результате предложение выросло: в продаже находится до 30 проектов. Объем ввода в эксплуатацию за три квартала составил 300 тысяч кв метров. Это в два раза больше 2023 года. В 3 квартале ввелись здания делового квартала „Сколково Парк“, бизнес-центр „Лунар“, — поделился с URA.RU Чернов.
Концепции застройки различаются. Застройщики стремятся обеспечить площадки всей инфраструктурой для работы и жизни, для возможности переходов из одного помещения в другое без выхода на улицу, совмещения форматов рабочего пространства и места для жизни. На столичном рынке доступны только 6% офисных площадей, а цены выросли на 30-100% за четыре года. Деловая недвижимость продается по 400-700 тысяч рублей за кв метр.
«В отличие от рынка жилья, рынок коммерческой недвижимости в Екатеринбурге слабо насыщен. Вакантные площади в качественном сегменте А и B+ отсутствуют. Это итог недофинансирования сегмента за предыдущие 10 лет. Новых центров строили мало, существующие устаревали. В то же время экономика трансформировалась, и потребность росла», — отметил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
В Краснодаре, по словам исполнительного директора «Департамента коммерческой недвижимости», офиса-партнера компании «Аякс», Надежды Звягиной, новых бизнес-центров строится мало, и офисов класса А не найти. Потребность закрывается имеющимися пространствами. Если стройка и ведется, то под запросы арендаторов. Стоимость арены в таких зданиях превышает среднюю на 20-30%, а цена продажи достигает 200 тысяч за квадратный метр.
Эксперты спрогнозировали рост спроса на офисы. Это согласуется с тенденцией на возвращение в них после ковидной привычки работать дома. Корытный отметил, что возвращаются работники охотней, если на рабочем месте есть пространства для вдохновения. Приоритетное развитие креативных индустрий, на котором настаивают южноуральские власти, может поддержать тренд.
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