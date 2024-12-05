В Челябинске резко вырос спрос на прогрев автомобилей: цена вопроса

В Челябинске в ноябре 2024 года спрос на отогрев автомобилей в среднем вырос на 42%. Также на четверть у автомобилистов увеличился интерес к таким услугам «прикуривание», буксировка машины или замена аккумулятора. Отогреть машину можно за две 2 000 рублей, а буксировка будет стоить в среднем 2 500 рублей. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе «Авито».
«Спрос на отогрев авто в Челябинске вырос на 42%. Также в городе спрос автомобилистов на услуги помощи на дороге — например, отогреть, „прикурить“, отбуксировать машину или заменить аккумулятор за последний месяц вырос на 24%», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинске по спросу на первом месте оказался отогрев авто. На втором месте — буксировка, спрос на которую в ноябре увеличился на 33%. Стоимость данной услуги на данный момент составляет 2 500 рублей.
Третье место в списке популярных зимних услуг занимает зарядка аккумулятора. Средний чек на услугу равен 1 500 рублей, спрос на нее год в году вырос на 29%. Также на 27% вырос спрос на выездной шиномонтаж и на 24% — на замену аккумулятора. Услугу по «прикуриванию» авто искали чаще на 19%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!