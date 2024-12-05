05 декабря 2024

Полиция провела облавы по нелегальным мигрантам по всему ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские составили 40 административных протоколов по итогам рейда
Полицейские составили 40 административных протоколов по итогам рейда Фото:

Полицейские в ХМАО возбудили 41 административный протокол по итогам массового рейда по нелегальным мигрантам 5 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан по составлен 41 административный протокол. Установлено 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации и привлеченных к административной ответственности», — сообщили агентству в ведомстве.

Силовики возбудили одно уголовное дело в Кондинском районе по статье 322.2 УК РФ о фиктивной регистрации. Наибольшее число административных производств пришлось на Сургут — 15 эпизодов. Рейды также прошли в Когалыме (10 административных дел), Нижневартовске (пять дел), Нефтеюганске (три дела), Белоярском, Сургутском районе и Урае (по два дела), Лангепасе и Ханты-Мансийске (по одному делу).

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Полицейские в ХМАО возбудили 41 административный протокол по итогам массового рейда по нелегальным мигрантам 5 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Всего за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан по составлен 41 административный протокол. Установлено 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации и привлеченных к административной ответственности», — сообщили агентству в ведомстве. Силовики возбудили одно уголовное дело в Кондинском районе по статье 322.2 УК РФ о фиктивной регистрации. Наибольшее число административных производств пришлось на Сургут — 15 эпизодов. Рейды также прошли в Когалыме (10 административных дел), Нижневартовске (пять дел), Нефтеюганске (три дела), Белоярском, Сургутском районе и Урае (по два дела), Лангепасе и Ханты-Мансийске (по одному делу).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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