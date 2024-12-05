Полиция провела облавы по нелегальным мигрантам по всему ХМАО

Полицейские в ХМАО возбудили 41 административный протокол по итогам массового рейда по нелегальным мигрантам 5 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан по составлен 41 административный протокол. Установлено 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации и привлеченных к административной ответственности», — сообщили агентству в ведомстве.
Силовики возбудили одно уголовное дело в Кондинском районе по статье 322.2 УК РФ о фиктивной регистрации. Наибольшее число административных производств пришлось на Сургут — 15 эпизодов. Рейды также прошли в Когалыме (10 административных дел), Нижневартовске (пять дел), Нефтеюганске (три дела), Белоярском, Сургутском районе и Урае (по два дела), Лангепасе и Ханты-Мансийске (по одному делу).
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