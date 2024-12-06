В Госдуме назвали новую категорию россиян, которая сможет получить льготную ипотеку

Депутат Колунов предложил выдавать льготную ипотеку участникам СВО
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В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников спецоперации на Украине
В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников спецоперации на Украине Фото:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил разработку программы льготной ипотеки для участников спецоперации. По его словам, предложение о создании такой программы скоро будет направлено в Министерство финансов России.

«... необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое — процентную ставку важно установить на уровне 2%..., второе — кредитные лимиты... должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне шести миллионов для всех остальных», — рассказал Колунов. Его слова передает РИА Новости.

Помимо этого, зампред подчеркнул, что новая ипотечная программа будет адресной и предусмотрит возможность получения кредита только в регионе прописки заявителя. Это мера позволит избежать дополнительного нагрева рынка недвижимости в крупных городах. Также он отметил, что программа затронет более 700 тысяч участников спецоперации и принесет экономике страны более одного триллиона рублей.

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил разработку программы льготной ипотеки для участников спецоперации. По его словам, предложение о создании такой программы скоро будет направлено в Министерство финансов России. «... необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое — процентную ставку важно установить на уровне 2%..., второе — кредитные лимиты... должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне шести миллионов для всех остальных», — рассказал Колунов. Его слова передает РИА Новости. Помимо этого, зампред подчеркнул, что новая ипотечная программа будет адресной и предусмотрит возможность получения кредита только в регионе прописки заявителя. Это мера позволит избежать дополнительного нагрева рынка недвижимости в крупных городах. Также он отметил, что программа затронет более 700 тысяч участников спецоперации и принесет экономике страны более одного триллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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