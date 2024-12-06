В Госдуме назвали новую категорию россиян, которая сможет получить льготную ипотеку

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил разработку программы льготной ипотеки для участников спецоперации. По его словам, предложение о создании такой программы скоро будет направлено в Министерство финансов России.
«... необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое — процентную ставку важно установить на уровне 2%..., второе — кредитные лимиты... должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне шести миллионов для всех остальных», — рассказал Колунов. Его слова передает РИА Новости.
Помимо этого, зампред подчеркнул, что новая ипотечная программа будет адресной и предусмотрит возможность получения кредита только в регионе прописки заявителя. Это мера позволит избежать дополнительного нагрева рынка недвижимости в крупных городах. Также он отметил, что программа затронет более 700 тысяч участников спецоперации и принесет экономике страны более одного триллиона рублей.
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