Названа дата старта продаж билетов на каток в центре Екатеринбурга. Фото

Билеты на каток на площади 1905 в Екатеринбурге будут продавать после 16 декабря

06 декабря 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Каток готов примерно на 80% (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Екатеринбуржцы смогут купить билеты на каток на площади 1905 года через десять дней, когда запустят сайт, то есть примерно после 16 декабря. О конкретной сумме пока не говорят, но известно, что в новогоднюю ночь стоимость будет выше, чем в обычные дни, рассказал URA.RU директор ЦПКиО Павел Зубакин, команда которого занимается площадкой. «Мы еще пока анализируем, но совершенно точно будет возможность у жителей прийти бесплатно, зайти на каток. То есть можно купить коньки в магазине и первые три сеанса в будние дни покататься бесплатно всем членам семьи. Другие сеансы будут платными, и мы пока еще анализируем ценовую политику», — сказал Зубакин и подчеркнул, что в новогоднюю билеты будут дороже, чем в другие дни. В настоящее время каток на площади еще заливают. Степень его готовности около 80%. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы смогут купить билеты на каток на площади 1905 года через десять дней, когда запустят сайт, то есть примерно после 16 декабря. О конкретной сумме пока не говорят, но известно, что в новогоднюю ночь стоимость будет выше, чем в обычные дни, рассказал URA.RU директор ЦПКиО Павел Зубакин, команда которого занимается площадкой. «Мы еще пока анализируем, но совершенно точно будет возможность у жителей прийти бесплатно, зайти на каток. То есть можно купить коньки в магазине и первые три сеанса в будние дни покататься бесплатно всем членам семьи. Другие сеансы будут платными, и мы пока еще анализируем ценовую политику», — сказал Зубакин и подчеркнул, что в новогоднюю билеты будут дороже, чем в другие дни. В настоящее время каток на площади еще заливают. Степень его готовности около 80%.