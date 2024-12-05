Екатеринбуржцы смогут купить билеты на каток на площади 1905 года через десять дней, когда запустят сайт, то есть примерно после 16 декабря. О конкретной сумме пока не говорят, но известно, что в новогоднюю ночь стоимость будет выше, чем в обычные дни, рассказал URA.RU директор ЦПКиО Павел Зубакин, команда которого занимается площадкой.
«Мы еще пока анализируем, но совершенно точно будет возможность у жителей прийти бесплатно, зайти на каток. То есть можно купить коньки в магазине и первые три сеанса в будние дни покататься бесплатно всем членам семьи. Другие сеансы будут платными, и мы пока еще анализируем ценовую политику», — сказал Зубакин и подчеркнул, что в новогоднюю билеты будут дороже, чем в другие дни.
В настоящее время каток на площади еще заливают. Степень его готовности около 80%.
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