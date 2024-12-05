Происшествия ДТП На Пермском тракте перекрыли движение из-за ДТП с фурой. Фото 06 декабря 2024 в 12:07 Размер текста - 17 + Пострадавших в ДТП нет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 320-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом утром 6 декабря перекрыли движение из-за аварии. На участке собирается длинная пробка. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — следует из сообщения. В Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в аварию попали водители асфальтоукладчика и фуры. Первый не уступил дорогу большегрузу при перестроении. Пострадавших нет, инспекторы организовали проверку. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 320-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом утром 6 декабря перекрыли движение из-за аварии. На участке собирается длинная пробка. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — следует из сообщения. В Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в аварию попали водители асфальтоукладчика и фуры. Первый не уступил дорогу большегрузу при перестроении. Пострадавших нет, инспекторы организовали проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям