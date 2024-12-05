05 декабря 2024

На Пермском тракте перекрыли движение из-за ДТП с фурой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Пострадавших в ДТП нет (архивное фото) Фото:

На 320-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом утром 6 декабря перекрыли движение из-за аварии. На участке собирается длинная пробка. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — следует из сообщения.

В Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в аварию попали водители асфальтоукладчика и фуры. Первый не уступил дорогу большегрузу при перестроении. Пострадавших нет, инспекторы организовали проверку.

Фото:

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На 320-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом утром 6 декабря перекрыли движение из-за аварии. На участке собирается длинная пробка. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — следует из сообщения. В Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в аварию попали водители асфальтоукладчика и фуры. Первый не уступил дорогу большегрузу при перестроении. Пострадавших нет, инспекторы организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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