На 320-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом утром 6 декабря перекрыли движение из-за аварии. На участке собирается длинная пробка. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — следует из сообщения.
В Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в аварию попали водители асфальтоукладчика и фуры. Первый не уступил дорогу большегрузу при перестроении. Пострадавших нет, инспекторы организовали проверку.
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