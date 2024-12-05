05 декабря 2024

Екатеринбуржцев пустят на новый грандиозный каток раньше олимпийских чемпионов

Первые сеансы на катке на площади 1905 года года пройдут 21 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток. Тюмень, коньки, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
Горожане выйдут на лед в день торжественного открытия площадки Фото:

Первые сеансы на катке на площади 1905 года пройдут уже 21 декабря. Екатеринбуржцы смогут опробовать лед до старта официального шоу, где выступят именитые фигуристы, рассказал URA.RU директор парка Маяковского Павел Зубакин.

«21-го числа будет шоу, но там предусмотрено несколько сеансов катания в этот день — и до шоу, и после», — подчеркнул Зубакин. По его словам, вопрос о тайминге открытия еще решается.

Каток станет доступен горожанам 21 декабря. В этот день покажут шоу Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.

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Первые сеансы на катке на площади 1905 года пройдут уже 21 декабря. Екатеринбуржцы смогут опробовать лед до старта официального шоу, где выступят именитые фигуристы, рассказал URA.RU директор парка Маяковского Павел Зубакин. «21-го числа будет шоу, но там предусмотрено несколько сеансов катания в этот день — и до шоу, и после», — подчеркнул Зубакин. По его словам, вопрос о тайминге открытия еще решается. Каток станет доступен горожанам 21 декабря. В этот день покажут шоу Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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