Общество Екатеринбуржцев пустят на новый грандиозный каток раньше олимпийских чемпионов Первые сеансы на катке на площади 1905 года года пройдут 21 декабря 06 декабря 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Горожане выйдут на лед в день торжественного открытия площадки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первые сеансы на катке на площади 1905 года пройдут уже 21 декабря. Екатеринбуржцы смогут опробовать лед до старта официального шоу, где выступят именитые фигуристы, рассказал URA.RU директор парка Маяковского Павел Зубакин. «21-го числа будет шоу, но там предусмотрено несколько сеансов катания в этот день — и до шоу, и после», — подчеркнул Зубакин. По его словам, вопрос о тайминге открытия еще решается. Каток станет доступен горожанам 21 декабря. В этот день покажут шоу Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Первые сеансы на катке на площади 1905 года пройдут уже 21 декабря. Екатеринбуржцы смогут опробовать лед до старта официального шоу, где выступят именитые фигуристы, рассказал URA.RU директор парка Маяковского Павел Зубакин. «21-го числа будет шоу, но там предусмотрено несколько сеансов катания в этот день — и до шоу, и после», — подчеркнул Зубакин. По его словам, вопрос о тайминге открытия еще решается. Каток станет доступен горожанам 21 декабря. В этот день покажут шоу Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям