В Кремле объяснили, зачем Путин поменял губернатора Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о причинах назначения Александра Хинштейна губернатором Курской области. По его словам, основной задачей нового губернатора будет управление регионом в условиях кризиса.
«Хинштейн, это вот как, допустим, было в Севастополе, губернатор кризисный, на полгода, на год, и потом другой. Сейчас невозможно ответить на этот вопрос. Он (Хинштейн — прим. URA.RU) энергичный, талантливый, очень сильный молодой человек», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что Хинштейн призван решать актуальные задачи и управлять сложившейся ситуацией в регионе.
Предыдущий губернатор Курской области Алексей Смирнов подал в отставку самостоятельно. Это решение стало основанием для поиска нового кандидата, способного эффективно справиться с текущими вызовами.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В ходе назначения особое внимание было уделено опыту Хинштейна в органах специальных служб, который, по мнению главы государства, окажет поддержку в эффективном управлении регионом.
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