Хинштейн стал врио губернатора Курской области
Президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Курской области депутат Госдумы Александра Хинштейна. Соответствующее предложение лидер сделал на личной встрече с ним.
«По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать... Готовы?» — предложил Путин. Хинштейн ответил положительно.
До этого Курскую область возглавлял Алексей Смирнов. После назначения Хинштейна врио губернатора он ушел в отставку, сообщил Кремль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.