05 декабря 2024

Путин назначил Хинштейна новым врио главы Курской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хинштейн стал врио губернатора Курской области
Хинштейн стал врио губернатора Курской области Фото:

Президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Курской области депутат Госдумы Александра Хинштейна. Соответствующее предложение лидер сделал на личной встрече с ним.

«По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать... Готовы?» — предложил Путин. Хинштейн ответил положительно.

До этого Курскую область возглавлял Алексей Смирнов. После назначения Хинштейна врио губернатора он ушел в отставку, сообщил Кремль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Курской области депутат Госдумы Александра Хинштейна. Соответствующее предложение лидер сделал на личной встрече с ним. «По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать... Готовы?» — предложил Путин. Хинштейн ответил положительно. До этого Курскую область возглавлял Алексей Смирнов. После назначения Хинштейна врио губернатора он ушел в отставку, сообщил Кремль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...