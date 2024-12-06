В США восхитились российской гиперзвуковой ракетой «Циркон»

В США высоко оценили российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», подчеркивая ее значимость для повышения боеспособности ВМФ России. Эксперты отмечают, что оснащение российских кораблей такими ракетами значительно увеличивает их ударные возможности как на море, так и на суше.
«Разработанная в первую очередь как противокорабельная ракета, „Циркон“ также имеет вторичную возможность атаки наземных целей. Считается, что сочетание ее скорости, маневренности и маловысотной конечной ступени делает ее фактически невозможным для перехвата существующими системами ПВО», — говорится в статье издания Military Watch. Авторы отмечают, что Россия разрабатывает наземные мобильные пусковые установки для «Циркона», а также варианты воздушного запуска ракеты. По их мнению, такие шаги укрепляют стратегическое положение страны на международной арене.
Ранее во время военных учений в Средиземном море, российские фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» успешно испытали гиперзвуковые ракеты «Циркон», демонстрируя их эффективность и ударные возможности. Эти ракеты, способные достигать скорости до девяти Махов и имеющие дальность более одной тысячи километров, предназначены для уничтожения надводных кораблей и военных объектов, что подчеркивает их стратегическое значение для укрепления боеспособности ВМФ России.
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