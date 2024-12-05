Челябинск стал лидером по России по росту цен на землю под ИЖС в 2024 году

В Челябинске за квартал земельные участки под дачи и коттеджи выросли в цене на 37%. Стоимость участка площадью 9,7 соток в среднем составляет 6,1 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«Челябинск в 2024 году лидировал по России по росту цен на участки ИЖС. За квартал цены увеличились на 37% и достигли 6,1 млн рублей при средней площади участка 9,7 соток», — сообщается на сайте «Циан Аналитика».
На втором месте по росту цен на земли в 2024 году оказался Красноярск. Там участки выросли в цене на 29% до 6,5 миллионов рублей. В Самаре земли также подорожали на 19% до 8,4 миллионов рублей. Меньше всего цены на участки выросли в Волгограде и Краснодаре. Там участки подорожали на 2% и 4% соответственно. В Волгограде 7,4 сотки земли можно приобрести за 2,5 миллиона рублей, в Краснодаре 8,3 сотки земли можно купить за 10,1 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!